81-Jähriger bei Reihenhausbrand in Hamburg gestorben

Hamburg (dpa/lno) –

Ein 81-jähriger Mann ist bei einem Feuer in einem Reihenhaus in Hamburg-Langenhorn gestorben. Der Mann sei am Samstagabend leblos in einem Werkstattbereich im Erdgeschoss des Hauses gefunden und nach draußen gebracht worden, sagte ein Feuerwehrsprecher am Sonntag. Rettungskräfte versuchten erfolglos, den Mann zu reanimieren.

Die Feuerwehr löschte den Brand innerhalb von 45 Minuten. Warum das Feuer in dem Haus ausbrach, ist Polizeiangaben zufolge noch unklar.