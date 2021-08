8000 Besucher bei Musiktagen Hitzacker

Hitzacker (dpa/lni) – Die 76. Sommerlichen Musiktage Hitzacker sind mit der Zuschauerauslastung der neun Festivaltage zufrieden. Etwa 8000 Besucher fanden den Weg zu den 50 Konzerten unter dem Motto «Schubert.JETZT!» im Kreis Lüchow-Dannenberg, sagte Sprecherin Susanne Römer am Montag. Im vergangenen Jahr, als vor allem Open-Air-Veranstaltungen wegen Corona stattfanden, kamen nur 6000 Musikliebhaber zu Deutschlands ältestem Kammermusikfestival.

Man sei unter den Bedingungen der Pandemie wieder etwas zusammengerückt, «haben – nach allem, was wir bis heute wissen und hoffen – ohne Infektionen den Schulterschluss für die Kultur geprobt. Nehmen Sie das bitte von hier aus mit in ihre Heimatstädte, wo die kulturellen Institutionen unsere Zuversicht und unseren Zuspruch dringend brauchen werden in den kommenden Monaten und Jahren», sagte Christian Strehk, Vorstandsvorsitzender des Festival-Trägervereins, zum Abschluss. Die Künstler widmeten sich den Werken des Komponisten Franz Schubert (1797 – 1828).

Im nächsten Jahr lautet das Motto vom 30. Juli bis 7. August «Zeit.Räume». Zu den eingeladenen Künstlern und Künstlerinnen gehören Pierre-Laurent Aimard, Kim Kashkashian, das Diotima und das Kuss Quartett, Ian Bostridge, Ania Vegry, Viviane Hagner und die Camerata Bern.

© dpa-infocom, dpa:210809-99-778524/2

Musiktage Hitzacker