800 Rückmeldungen zur Olympia-Bewerbung Hamburgs

Mehr als 3.000 Hamburgerinnen und Hamburger haben bislang beim Beteiligungsverfahren zu möglichen Olympischen Spielen in der Hansestadt mitgemacht. (Archivbild) Michael Kappeler/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Im Beteiligungsverfahren zur geplanten Bewerbung Hamburgs um Olympische Spiele sind rund 800 Rückmeldungen eingegangen. Denkbar wäre eine Ausrichtung 2036, 2040 oder 2044. Insgesamt hätten sich in 15 Bürgerdialogen und Beteiligungsverfahren sowie online mehr als 3.000 Bürgerinnen und Bürger informiert, teilte die Innenbehörde mit.

Viele Anregungen zu Themen wie Nachhaltigkeit, soziale Teilhabe, Rahmenprogramm oder Inklusion fänden nun den Weg in das Hamburger Bewerbungskonzept. Dieses soll im Juni beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) eingereicht werden.