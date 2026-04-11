800.000 Euro Schaden bei Wohnhausbrand in Uelzen

Uelzen (dpa/lni) –

In Uelzen hat ein Wohnhaus gebrannt, ersten Schätzungen zufolge liegt der Schaden bei rund 800.000 Euro. Wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht, standen in der Nacht auf Samstag Müllcontainer in einem Innenhof zwischen Mehrfamilienhäusern in Flammen.

Die Flammen griffen demnach auf ein Carport und ein Wohnhaus über. 35 Bewohner mussten evakuiert werden, die betroffenen Wohnungen sind nicht bewohnbar. Zwei Bewohner atmeten Rauchgas ein und wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an.

Zeugenaussagen und ersten Ermittlungen zufolge wurde ein Mann am Brandausbruchsort gesehen, der offenbar versucht haben soll, die Flammen zu löschen. Er konnte später nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Sie schließt eine fahrlässige Brandstiftung nicht aus.