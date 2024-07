80 Tonnen flüssiger Stahl in Produktionshalle ausgelaufen

Hamburg (dpa/lno) –

Ausgelaufener Stahl hat am frühen Morgen in einer Produktionshalle in Hamburg-Waltershof einen Brand ausgelöst. Es seien etwa 80 Tonnen flüssiger Stahl aus bislang unbekannten Gründen ausgetreten und hätten sich auf einer 200 Quadratmeter großen Fläche ausgebreitet, sagte ein Feuerwehrsprecher. Verletzt wurde dabei den Angaben zufolge niemand.

Das Feuer habe bislang nicht vollständig gelöscht werden können, da der Stahl nur langsam abkühle. Die Feuerwehr rechnet demnach mit einer Abkühlungszeit von mehreren Tagen. Angaben zum entstandenen Sachschaden machten die Einsatzkräfte bislang nicht.