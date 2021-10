80-Jähriger stürzt mit Fahrrad in Kanal und stirbt

Wiesmoor (dpa/lni) – Ein 80 Jahre alter Mann ist in Wiesmoor (Landkreis Aurich) mit seinem Fahrrad in einen Kanal gestürzt und dabei ums Leben gekommen. Der Mann sei alleinbeteiligt von einem Radweg aus in das Wasser gefallen, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Wie genau es zu dem Unglück kam, sei noch unklar. Ersthelfer bargen den 80-Jährigen am Montagnachmittag. Versuche, den Mann wiederzubeleben, blieben ohne Erfolg. Ein Notarzt konnte laut Polizei nur noch den Tod feststellen.

© dpa-infocom, dpa:211019-99-649858/2

Mitteilung der Polizei