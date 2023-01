80-Jähriger an Bahnübergang von Zug erfasst: Tot

Bremen (dpa/lni) –

Ein 80 Jahre alter Fußgänger ist am Samstagabend beim Überqueren eines Bahnübergangs in Bremen von einem Zug erfasst und getötet worden. Der Mann starb noch an der Unfallstelle im Stadtteil Blumenthal an seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 80-Jährige betrat den Bahnübergang demnach vermutlich bei Rotlicht und passierte die geschlossenen Halbschranken. Als er die Schienen überquerte, wurde er von einer Regionalbahn erfasst – samt Rollator. Der Triebwagenführer leitete sofort eine Notbremsung ein, der 39-Jährige erlitt einen Schock. Der Bahnverkehr wurde vorübergehend gesperrt, die Ermittlungen dauern an.