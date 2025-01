Rastede (dpa/lni) –

Nach einem Unfall in Rastede (Landkreis Ammerland) ist ein 80 Jahre alter Fußgänger verstorben. Der Mann hatte am Silvestertag eine Straße überquert und war dabei von einem rückwärtsfahrenden Auto angefahren worden, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin kam er lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus, wo er in der Nacht auf Donnerstag seinen Verletzungen erlag.