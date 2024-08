80-Jährige stirbt beim Schwimmen in Wakenitz

Lübeck (dpa/lno) –

Eine 80 Jahre alte Frau ist in Lübeck tot aus dem Fluss Wakenitz geborgen worden. Ihr lebloser Körper sei am Morgen entdeckt worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Frau war am Sonntag von ihrem Sohn als vermisst gemeldet worden, weil sie am Abend nicht vom Schwimmen in einer Flussbadeanstalt zurückgekehrt war. Eine große Suchaktion von Polizei und Feuerwehr war am Sonntagabend zunächst ergebnislos abgebrochen worden. Die «Lübecker Nachrichten» hatten zuerst darüber berichtet.