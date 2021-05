Polizei Blaulicht bei Unfallaufnahme. Foto: Stefan Puchner/dpa/Archivbild

Wietmarschen (dpa/lni) – Eine 80 Jahre alte Radfahrerin ist in Wietmarschen (Landkreis Grafschaft Bentheim) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die Frau habe mit einem E-Bike eine Straße überqueren wollen, dabei aber das Auto eines 18-Jährigen übersehen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Seniorin wurde nach dem Zusammenstoß am Samstagnachmittag ins Krankenhaus gebracht. Der 18-Jährige blieb unverletzt.

© dpa-infocom, dpa:210502-99-437445/2