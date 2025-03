80.000 Euro Schaden bei Brand in Lübeck

Bei einem Feuer auf dem Gelände eines Schrotthandels in Lübeck ist hoher Sachschaden entstanden. (Symbolbild) Niklas Treppner/dpa

Lübeck (dpa/lno) –

Bei einem Brand auf dem Gelände eines Schrotthandels in Lübeck ist nach bisherigen Erkenntnissen ein Schaden in Höhe von rund 80.000 Euro entstanden. Menschen seien bei dem Feuer am Samstagabend nicht verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Auf dem Betriebshof des Schrotthandels waren ein dort abgestellter Lastwagen und dessen Sattelauflieger in Brand geraten. Die Flammen griffen auf den mit alten Autobatterien beladenen Anhänger eines in der Nähe geparkten Lastwagen über. Die Brandursache ist laut Polizei unklar.

Die Untere Wasserbehörde der Hansestadt Lübeck hat den Angaben zufolge die professionelle Reinigung ausgetretener Betriebs- und Gefahrstoffe eingeleitet.