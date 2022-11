79-Jähriger wird bewusstlos und überschlägt sich mit Auto

Hamburg (dpa/lno) –

Ein 79-jähriger Autofahrer ist in Hamburg-Stellingen am Steuer bewusstlos geworden und hat sich mit seinem Auto überschlagen. Der Fahrer und seine Beifahrerin verletzten sich leicht und kamen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. An einer Kreuzung in der Kieler Straße verlor der 79-Jährige am Montag sein Bewusstsein, drückte das Gaspedal durch und fuhr über eine rote Ampel. Das Auto überschlug sich und blieb seitlich an einem Baum liegen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Mann wieder bei Bewusstsein. In den Unfall waren keine weiteren Menschen involviert. Die Kieler Straße war am Montagabend für knapp zwei Stunden gesperrt.