79-Jähriger stirbt nach Glatteis-Sturz am Bahnübergang

23. November 2025 8:37
Der Senior war gestürzt und auf die Gleise gerutscht. (Symbolbild) Carsten Rehder/dpa
Leer (dpa/lni) –

Ein Mann ist in Leer an einem Bahnübergang von einem Zug erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Samstagmorgen, nachdem der 79-Jährige versucht hatte, mit seinem Fahrrad den Bahnübergang zu überqueren und dabei mit der sich senkenden Bahnschranke zusammenstieß und stürzte, wie die Polizei mitteilte. 

Durch die Straßenglätte sei der 79-Jährige dann auf die Gleise gerutscht und dort, trotz Vollbremsung des Lokführers, von dem Zug erfasst worden. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

