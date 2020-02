79-jähriger Lastwagenfahrer 24 Stunden ohne Pause am Steuer

Das Blaulicht an einem Einsatzwagen der Polizei. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Göttingen (dpa/lnw) – Ein Rentner aus dem Kreis Lippe ist auf der A7 bei Göttingen der Polizei ins Netz gegangen, nachdem er fast 24 Stunden ununterbrochen hinter dem Lenkrad gesessen hatte. Der Mann müsse jetzt mit einem hohen Bußgeld rechnen, teilte eine Sprecherin am Montag mit. Der Vorfall hatte sich bereits am 30. Januar ereignet, wurde aber erst jetzt bekannt. Berufskraftfahrer müssen spätestens nach viereinhalb Stunden Lenkzeit eine Pause von mindestens 45 Minuten einlegen. Pro Tag dürfen sie in der Regel nicht mehr als zehn Stunden fahren.

Dass Rentner am Steuer von Lastwagen sitzen, sei im übrigen kein Einzelfall, sagte die Polizeisprecherin. Es gebe immer wieder Kraftfahrer, die sich im Ruhestand noch etwas hinzuverdienen wollten.

Mitteilung