79-Jähriger fährt Nachbarin an und verletzt sie schwer

Hannover (dpa/lno) –

Ein Mann aus Hannover-Kirchrode hat am Dienstagvormittag beim Verlassen seines Grundstücks seine Nachbarin mit dem Auto gestreift und zu Fall gebracht. Anschließend überrollte der 79-Jährige mit seinem Wagen rückwärts ein Bein der am Boden liegenden Frau, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein Rettungswagen brachte die schwer verletzte 44-Jährige in ein Krankenhaus. Die Nachbarin hatte demnach mit dem Rücken zu dem ausparkenden Autofahrer in der gemeinsamen Einfahrt gestanden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.