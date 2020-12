776 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

Ein Arzt hält einen Tupfer zum Abstrich für einen Corona-Test in der Hand. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Kiel (dpa/lno) – In Schleswig-Holstein sind binnen eines Tages so viele neue Corona-Infektionen gemeldet worden wie noch nie – und die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun über 100. Nach Angaben der Landesregierung vom Dienstag kamen seit Montag 776 neu registrierte Infektionen mit dem Virus hinzu. Der bisherige Höchststand an Neuinfektionen war am 17. Dezember gemeldet worden – mit 602 Fällen. Die Zahl der Menschen mit einer Infektion, die gestorben sind, stieg um 15 auf 348.

Die Sieben-Tage-Inzidenz – der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche – in Schleswig-Holstein stieg deutlich: auf landesweit 103,1 (Montag: 93,5). Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie nun 21 824 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert.

In den Krankenhäusern Schleswig-Holsteins wurden den Angaben zufolge 271 Covid-19-Patienten behandelt (Montag: 275). 38 von ihnen befinden sich auf Intensivstationen (Montag: 30). 18 müssen beatmet werden (Montag: 14). Die Zahl der Genesenen wird auf 15 800 geschätzt.

