77-jähriger E-Biker schwebt nach Unfall in Lebensgefahr

Lübeck (dpa/lno) –

Ein E-Bikefahrer ist bei einem Unfall in Ratekau (Kreis Ostholstein) nahe Lübeck lebensbedrohlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stürzte der 77-jährige Ostholsteiner am Donnerstag ohne Fremdverschulden von seinem E-Bike, bevor Passanten auf ihn aufmerksam wurden. Laut Polizeiangaben wurde der Mann vor Ort von Rettungskräften versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund seiner schweren Verletzungen schwebt er weiterhin in Lebensgefahr