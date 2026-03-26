77-Jährige stirbt bei Frontalzusammenstoß nahe Landesgrenze

Schöningen (dpa) –

Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos auf einer Bundesstraße bei Jerxheim (Landkreis Helmstedt) ist eine 77 Jahre alte Frau ums Leben gekommen – zwei weitere Menschen wurden verletzt. Das Auto der 77-Jährigen war mit dem Wagen eines 75-Jährigen auf der Bundesstraße 244 südlich von Schöningen nahe der Landesgrenze von Niedersachsen und Sachsen-Anhalt zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte.

Die 77-Jährige wurde bei dem Unfall am Vormittag so schwer verletzt, dass sie später an ihren Verletzungen in einem Krankenhaus starb. Ihr 69 Jahre alter Beifahrer wurde schwer verletzt. Der Fahrer des anderen Autos verletzte sich leicht. Warum es zu dem Zusammenstoß kam, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei nahm Ermittlungen auf.