77-jährige Fußgängerin stirbt nach Autounfall in Buxtehude

Buxtehude (dpa/lni) –
Eine Fußgängerin ist in Buxtehude (Landkreis Stade) von einem Auto erfasst worden und in der Folge gestorben. Nach bisherigen Ermittlungsergebnissen wollte die 77-Jährige eine Straße überqueren und beachtete dabei nicht den Verkehr, wie die Polizei mitteilte. Ein 84-Jähriger konnte seinen Wagen nicht mehr rechtzeitig bremsen, und das Fahrzeug erfasste die Frau.
Sie wurde lebensgefährlich verletzt und starb im Krankenhaus. Der Autofahrer und seine 85-jährige Beifahrerin erlitten einen Schock.
Die Polizei bittet Zeugen, sich telefonisch unter 04161 6470 zu melden.
