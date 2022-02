76-Jähriger wegen Totschlags der Ex-Freundin vor Gericht

Eine Ausgabe des Strafgesetzbuchs und der Strafprozessordnung stehen in einem Gerichtssaal. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Lüneburg (dpa/lni) – Ein 76 Jahre alter Mann muss sich von Dienstag (9.30 Uhr) an vor dem Lüneburger Landgericht verantworten, weil er seine ehemalige Lebensgefährtin mit einem Messer getötet haben soll. Die Staatsanwaltschaft legt dem Angeklagten zur Last, im September 2021 in Lüneburg die Ex-Freundin am Oberkörper attackiert zu haben. Der Angeklagte befindet sich in Untersuchungshaft, der Vorwurf lautet auf Totschlag. Die Kammer hat zwei Sachverständige hinzugezogen. Zum ersten Verhandlungstag sind fünf, zum zweiten Verhandlungstag zwei Zeugen geladen.

