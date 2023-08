76-Jähriger tot aus Gartenteich in Helse geborgen

Helse (dpa/lno) –

Ein 76 Jahre alter Mann ist in Helse im Kreis Dithmarschen in der Nacht zu Sonntag tot aus einem Gartenteich geborgen worden. Der Mann habe leblos in dem nur etwa 80 Zentimeter tiefen Wasser gelegen, sagte der Sprecher des Kreisfeuerwehrverbands Dithmarschen, Ole Kröger, der Deutschen Presse-Agentur. Über die Unglücksursache sei bislang nichts bekannt. Der Mann habe in einem Gartenhaus mit Freunden übernachtet, vermutlich sei er ertrunken. Die Kriminalpolizei habe Ermittlungen aufgenommen. Zuvor hatte der «Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag» (shz) berichtet.