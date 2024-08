76-jähriger Autofahrer tödlich verunglückt

Hannover (dpa) –

Bei einem Verkehrsunfall in der Region Hannover ist ein 76 Jahre alter Mann am Nachmittag tödlich verunglückt. Eine 27-jährige Frau hatte den folgenschweren Unfall in Neustadt/Rübenberg verursacht, als sie auf einer Landstraße bei Laderholz auf regennasser Fahrbahn in den Gegenverkehr geriet.

Wie die Polizei mitteilte, stieß sie mit dem entgegenkommenden Auto des Seniors zusammen. Ein Rettungsdienst brachte den 76-Jährigen zwar noch in ein Krankenhaus, dort starb er aber kurz darauf. Die 27-Jährige und ihre 29-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Gegen die junge Frau wird nun wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.