76-jährige um Schmuck im Wert von rund 50.000 Euro betrogen

Lübeck (dpa/lno) – Eine 76 Jahre alter Lübeckerin ist von sogenannten Schockanrufern um Schmuck im Wert von rund 50.000 Euro betrogen worden. Eine Unbekannte habe die Seniorin am Freitag angerufen und sich als Anwältin eines Enkels der Frau ausgegeben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Betrügerin hatte der 76-Jährigen demnach erzählt, dass ihr Enkel verhaftet worden sei, weil er einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Die falsche Anwältin forderte die Seniorin auf, Wertgegenstände zusammenzustellen, um die Kaution für die Freilassung des angeblichen Enkels zahlen zu können. Die 76-Jährige übergab noch am selben Nachmittag Schmuck im Wert von rund 50.000 Euro an einen angekündigten Abholer.

