75. Sommerliche Musiktage beginnen an der Elbe

Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen, kommt zu einer Veranstaltung. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Hitzacker (dpa/lni) – Die Sommerlichen Musiktage Hitzacker gehen heute trotz der Corona-Pandemie in ihre 75. Saison. Beim Eröffnungskonzert «Drei nach Drei» (15.03 Uhr) sollen Werke von Debussy, Carter, Boulanger, Webern und Schönberg erklingen. Zu einem Konzert am Abend wird auch der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) erwartet. Damit das nach Veranstalterangaben älteste deutsche Kammermusikfestival stattfinden kann, musste es komplett umgeplant werden. Es gibt weniger Zuhörerplätze. Die Konzerte werden kürzer, dafür werden sie wiederholt. Die Musiker spielen in kleineren Besetzungen. Die Sommerlichen Musiktage dauern bis zum 9. August. Das Festival in der Stadt an der Elbe wurde 1946 begründet.

Sommerliche Musiktage Hitzacker