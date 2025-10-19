75-Jähriger fährt in Kiel in Imbiss – zwei Verletzte

Kiel (dpa/lno) –

Ein 75 Jahre alter Autofahrer ist am Samstag in Kiel mit seinem Wagen von der Fahrbahn der B 76 abgekommen und in einen Imbiss gefahren. Nach Angaben der Polizei wurden dabei zwei Menschen verletzt – einer von ihnen schwer. Die schwer verletzte Person erlitt einen Fußbruch und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Ob auch der Fahrer verletzt wurde, war zunächst unklar. Wie genau es zu dem Unfall kam, muss noch ermittelt werden. Der entstandene Schaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt.