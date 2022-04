75-Jährige nach Feuer in Seniorenwohnanlage gestorben

Flintbek (dpa/lno) –

Nach einem Brand in einer Seniorenwohnanlage in Flintbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist eine 75-jährige Bewohnerin gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war in dem Apartment der Frau im zweiten Obergeschoss der Anlage am Montagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Dabei habe die 75-Jährige schwerste Brandverletzungen erlitten. Die Seniorin war am Montag zunächst mit einem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum Lübeck geflogen worden. Dort erlag sie nach Angaben der Polizei ihren Verletzungen.

Bei dem Brand am Montag waren rund 50 Kräfte der Feuerwehr im Einsatz. Nachdem das Feuer in der Wohnung der 75-Jährigen gelöscht worden war, konnten alle anderen Bewohner in die Anlage zurückkehren. Zwei weitere Senioren wurden bei dem Brand leicht verletzt, sie wurden vom Rettungsdienst wegen Atemwegsreizungen behandelt. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache. Zur Höhe des entstandenen Schadens machte die Polizei zunächst keine Angaben.