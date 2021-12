74-Jähriger bei Zusammenstoß zweier Autos schwer verletzt

Ein Rettungswagen fährt über die Straße. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Wietmarschen (dpa/lni) – Ein 74 Jahre alter Mann ist bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Wietmarschen im Landkreis Grafschaft Bentheim schwer verletzt worden. Der Mann geriet am Freitagnachmittag aus zunächst ungeklärter Ursache mit seinem Auto in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge kollidierte er mit seinem Wagen mit einem weiteren Auto eines 49 Jahre alten Fahrers und dessen 15 Jahre alten Beifahrerin. Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:211218-99-430514/2

PM der Polizei