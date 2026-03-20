73-Jähriger attackiert Ehefrau mit Messer

Hamburg (dpa/lno) –

Ein 73-Jähriger hat in Hamburg seine Ehefrau in einem Streit mit einem Messer angegriffen und dabei am Rücken verletzt.

Das Paar hatte am späten Donnerstagabend in einer Wohnung in Hamburg-Langenbek (Bezirk Harburg) gestritten, teilte ein Sprecher der Hamburger Polizei mit. Während des Streits war es demnach zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Verletzt wurde die 63-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.

Auch der «alkoholisierte Mann» sei durch die Auseinandersetzung ebenfalls leicht verletzt worden. Er wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen des Landeskriminalamts dauern an.