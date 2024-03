73-Jährige stirbt bei Verkehrsunfall

Hamburg (dpa/lno) –

Eine 73 Jahre alte Autofahrerin ist am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Neuenfelde ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben war die Frau mit ihrem Wagen auf der Nincoper Straße kurz vor der Landesgrenze zu Niedersachsen aus noch unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Dabei wurde sie so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort starb. Der 67-jährige Fahrer des anderen Autos sei verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, schwebe aber nicht in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher.