72-Jähriger stirbt nach Radunfall in Hamburg-Billstedt

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg-Billstedt hat sich ein 72 Jahre alter Radfahrer bei einem Sturz so schwer verletzt, dass er wenig später im Krankenhaus gestorben ist. Rettungskräfte hatten noch versucht, den Mann wiederzubeleben, wie die Polizei mitteilte. Doch seine Kopfverletzungen waren so schwer, dass er kurz nach dem Eintreffen in der Klinik am Donnerstagmittag starb.

Warum der Mann stürzte, war zunächst unklar. Die Ermittler hoffen deshalb auf Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Vor allem soll die Frage beantwortet werden, ob es ein sogenannter Eigenunfall war oder es eine Fremdbeteiligung gab – also ob er beispielsweise von einem Auto angefahren wurde.