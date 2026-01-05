72-Jähriger stirbt bei Brand in Grönwohld

Grönwohld (dpa/lno) –

Bei einem Brand in Grönwohld (Kreis Stormarn) ist ein 72-Jähriger gestorben. Seine Frau wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der Schaden an dem nicht mehr bewohnbaren Gebäude wird auf 400.000 Euro geschätzt.

Das Erdgeschoss stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits komplett in Flammen. Der Mann wurde tot aus dem Haus geborgen. Die 76-jährige Frau hatte das brennende Gebäude zuvor eigenständig verlassen können. Der Brand griff nicht auf umliegende Häuser über. Zur Brandursache liegen bislang keine gesicherten Erkenntnisse vor.