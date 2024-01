72-Jähriger stirbt an Verletzungen: 18-Jähriger festgenommen

Finnentrop (dpa/lnw) –

Wenige Stunden nach dem gewaltsamen Tod eines 72-Jährigen in Finnentrop im Sauerland hat sich ein Mann der Polizei gestellt. Der 18-Jährige habe die Tat gestanden, teilte die Polizei am Mittwochabend mit. Der 72-Jährige war am Mittwochmittag mit lebensgefährlichen Stichverletzungen auf einer Straße gefunden worden und kurz darauf in einem Rettungswagen gestorben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Siegen mitgeteilt hatten. Laut ersten Erkenntnissen soll er sich zuvor in einem Park aufgehalten haben.

Der 18-Jährige wurde festgenommen. Zu den Hintergründen und zum Motiv der Tat im Kreis Olpe ermittelt jetzt eine Mordkommission der Polizei Hagen.