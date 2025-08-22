72-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt

Schellerten (dpa) –

Ein 72-jähriger Motorradfahrer ist in Schellerten im Landkreis Hildesheim am Nachmittag tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, kam er beim Abbiegen von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Ampelmast.

Andere Verkehrsteilnehmer leisteten zwar sofort Erste Hilfe, trotz aller Rettungsbemühungen sei der Mann aber noch am Unfallort gestorben, hieß es. Warum der 72-Jährige verunglückte, ist unklar – ein Fremdverschulden sei nach ersten Ermittlungen nicht zu erkennen. Ob etwa gesundheitliche Probleme die Ursache waren, sei nun Gegenstand der Ermittlungen.