72-Jähriger bedroht Jugendliche in Bremen mit Messer

Ein Mann hat in Bremen eine Gruppe von zehn Jugendlichen mit einem Messer bedroht. Der 72 Jahre alte Mann sei mit den 13- bis 14-Jährigen vor einem Kiosk an einem Bahnhof aneinandergeraten, teilte die Polizei mit. Anschließend beleidigte er die Jugendlichen rassistisch und zog ein Messer.

Einsatzkräfte der Polizei überwältigten den Mann am Donnerstag im Stadtteil Vegesack und nahmen ihn vorläufig fest. In seinem Rucksack fanden sie demnach zwei Küchenmesser. Gegen ihn wird nun wegen Volksverhetzung und Bedrohung ermittelt.