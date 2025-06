72-Jähriger bedroht Fahrgäste und zeigt Hitlergruß

Hamburg-Harburg (dpa/lno) –

Die Bundespolizei musste am Samstagabend einen Mann aus einem Zug am Bahnhof in Hamburg-Harburg geleiten, nachdem dieser Fahrgäste in der Bahn bedroht und den Hitlergruß gezeigt hatte. Auf dem Bahnsteig in Harburg und auch als er bereits in Polizeigewahrsam war, widersetzte sich der Mann den Polizeibeamten, wie die Bundespolizei mitteilte.

Er schlug, trat, beleidigte und bespuckte die Bundespolizisten, sodass er schließlich gefesselt werden musste und einen Spuckschutz aufgesetzt bekam. In der Gewahrsamszelle der Bundespolizei konnte sich der Mann dann beruhigen und wurde schließlich wieder entlassen. Trotz seiner Attacken wurde kein Polizist verletzt, wie die Bundespolizei mitteilte.

Der 72-Jährige muss sich nun wegen des Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte sowie dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten.