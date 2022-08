72-Jährige stirbt bei Auffahrunfall auf Fehmarn

Fehmarn (dpa/lno) –

Bei einem Auffahrunfall auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) ist eine 72-jährige Beifahrerin im vorderen Fahrzeug ums Leben gekommen. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Als der 76-Jährige abbiegen wollte, sei ein Auto aufgefahren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die 72-Jährige wurde bei dem Unfall am Samstagmorgen durch die Heckklappe geschleudert und starb noch vor Ort. In dem hinteren Auto waren ein 18- und ein 21-Jähriger unterwegs. Welcher der beiden jungen Männer am Steuer saß, war noch unklar.