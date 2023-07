72-jährige Pedelec-Fahrerin stirbt bei Verkehrsunfall

Steimbke (dpa/lni) –

Eine 72-jährige Pedelec-Fahrerin ist bei einem Verkehrsunfall bei Steimbke (Landkreis Nienburg) getötet worden. Die Radfahrerin wollte von einem Wirtschaftsweg kommend die Bundesstraße 214 überqueren, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei übersah sie am frühen Dienstagabend einen vorfahrtsberechtigten von links kommenden Pkw. Die Frau wurde demnach von dem Auto erfasst. Sie starb noch am Unfallort. Der 57-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die B 214 für rund fünf Stunden streckenweise voll gesperrt.