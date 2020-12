72-Jährige bei Brand lebensgefährlich verletzt

Hannover (dpa/lni) – Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Hannover ist eine 72-Jährige lebensgefährlich verletzt worden. Als die Einsatzkräfte am frühen Sonntagmorgen das Haus erreichten, stand das Obergeschoss im Vollbrand. Es schlugen Flammen aus dem Fenster, und es waren Hilfeschreie zu hören, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Die Brandbekämpfer retteten einen 92-Jährigen, der unverletzt blieb. Die 72 Jahre alte Bewohnerin erlitt eine lebensbedrohliche Rauchvergiftung. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Schaden am Gebäude ist erheblich, die genaue Schadenshöhe stand zunächst aber nicht fest.