71 Meter lange Stahlbrücke über Hauptstraße montiert

Hannover (dpa/lni) – Quer über eine Hauptstraße in Hannover haben Bauarbeiter in der Nacht auf Samstag eine 71 Meter lange Stahlbrücke gespannt. Die Konstruktion soll später verglast und die zwei Teile der neuen Continental-Firmenzentrale an der Hans-Böckler-Allee verbinden. Die Arbeiten seien plangemäß verlaufen, sagte ein Sprecher der Firma. Mit Kränen wurden 4 Brückenteile von je 35 Meter Länge zu 2 parallelen Trägern zusammengesetzt. Die Konstruktion wiegt 130 Tonnen. Über das Wochenende sollten noch Querverstrebungen und Versteifungen montiert werden, sagte der Sprecher. Der Verkehr auf der gesperrten Straße sollte bis Montagmorgen 05.00 Uhr umgeleitet werden. Für die Straßenbahn gab es einen Schienenersatzverkehr mit Bussen.