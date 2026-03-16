71-Jähriger nach Verfolgungsfahrt schlafend im Auto entdeckt

Hildesheim (dpa/lni) –

Ein 71 Jahre alter Autofahrer hat sich mit der Polizei eine Verfolgungsfahrt auf der Autobahn 7 bei Hildesheim geliefert. Am Samstagmorgen hätten Einsatzkräfte auf der rechten Spur der Autobahn ein stehendes Auto entdeckt, in dem der Mann geruht habe, teilte die Polizei mit. Als die Beamten den Fahrer kontrollierten, reagierte dieser den Angaben zufolge uneinsichtig und fuhr mit hohem Tempo davon.

Flucht ohne Licht und mit Wendemanöver

Der Mann soll den Angaben zufolge mit ausgeschalteter Beleuchtung über den Verzögerungsstreifen gefahren sein, anschließend auf der Autobahn gewendet und seine Fahrt in Richtung Kassel fortgesetzt haben. Trotz umfangreicher Fahndung konnten die Beamten den Fahrer und seinen Wagen zunächst nicht finden.

Erst einen Tag später tauchte das Auto wieder auf. Eine Polizistin entdeckte das Auto den Angaben zufolge auf einem Gehweg an der Bundesstraße 6 – mit dem schlafenden 71-Jährigen auf dem Fahrersitz. Die Polizei beschlagnahmte den Wagen in Höhe der Ortschaft Uppen im Landkreis Hildesheim, der Fahrer wurde wieder entlassen.