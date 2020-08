71-Jährige fällt auf Internetliebe rein

Braunschweig (dpa/lni) – Fast 100 000 Euro hat ein Betrüger von einer 71 Jahre alten Braunschweigerin durch vorgetäuschte Zuneigung im Internet erbeutet. Zwischen Juni 2018 und August 2020 überwies die verliebte Frau das Geld an den Täter, mit dem sie in einem sozialen Netzwerk im Internet Kontakt hatte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die beiden hätten Gemeinsamkeiten bemerkt und auch Telefonnummern getauscht. Das Opfer habe mehrmals um Geld etwa für Visa, Flüge und Arztkosten gebeten. Mit verschiedenen Geschichten, warum ein persönliches Treffen nicht möglich sei, vertröstete der Mann das Opfer immer wieder. Die ältere Frau wurde schließlich doch misstrauisch und meldete den Vorfall der Polizei. Die Beamten warnen in diesem Zusammenhang davor, Unbekannten Geld zu überweisen.

Polizeimeldung