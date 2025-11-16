70 Kälber sterben bei Scheunenbrand in Nordhackstedt

Nordhackstedt (dpa/lno) –

Beim Brand einer Scheune in der Gemeinde Nordhackstedt (Landkreis Schleswig-Flensburg) sind 70 Kälber ums Leben gekommen. Menschen wurden nicht verletzt, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Demnach ging der Notruf am Samstag gegen 22.40 Uhr ein.

Die Scheune, auf der sich eine Photovoltaikanlage befand, brannte vollständig aus. Durch die beschädigte Anlage liegt der Sachschaden nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich. Die Brandursache ist noch unklar. Der Brandort wurde gesichert, die Kriminalpolizei ermittelt.