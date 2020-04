70-Jähriger bei Wohnungsbrand in Lübeck schwer verletzt

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Marcel Kusch/dpa/Illustration

Lübeck (dpa/lno) – Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Lübeck sind mehrere Menschen verletzt worden. Für einen 70 Jahre alten Mann bestehe Lebensgefahr, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Feuer war demnach am Ostersonntag in der Wohnung des 70-Jährigen im zweiten Obergeschoss ausgebrochen. Der Mann konnte die Wohnung mit Hilfe eines Nachbarn verlassen und wurde nach Angaben der Polizei mit schweren Brandverletzungen in eine Klinik gebracht.

Ein Ehepaar, das sich auf das Dach des Hauses geflüchtet hatte, musste über eine Drehleiter in Sicherheit gebracht werden. Die 40 Jahre alte Frau und ihr 49 Jahre alter Mann wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Die Brandursache steht nach den bisherigen Ermittlungen noch nicht fest. Hinweise auf Brandstiftung gebe es nicht, sagte eine Polizeisprecherin.

Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft