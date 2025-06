70-Jährige in Auto eingeklemmt – Hubschrauber im Einsatz

Beckdorf (dpa/lni) –

Ein 72 Jahre alter Mann ist in Beckdorf (Landkreis Stade) mit seinem Transporter in den Gegenverkehr geraten und mit einem anderen Auto kollidiert. Während der 72-Jährige nur leichte Verletzungen erlitt und in ein Krankenhaus gebracht wurde, wurde eine 70-Jährige im anderen Wagen eingeklemmt, wie die Polizei Stade mitteilte. Die Frau wurde von der Feuerwehr befreit und schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Hamburg geflogen.

Der Unfall ereignete sich heute Nachmittag kurz hinter dem Ortsausgang von Beckdorf in Richtung Apensen. Die Ursache war nach Polizeiangaben noch unklar.