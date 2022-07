69 Jahre alter Pedelec-Fahrer stirbt

Wallenhorst (dpa/lni) –

Ein 69 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist in Wallenhorst im Landkreis Osnabrück gestürzt und ums Leben gekommen. Passanten entdeckten den verunglückten Mann am späten Freitagabend, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Gemeinsam mit einem Notarzt gelang es, den Wallenhorster so weit zu stabilisieren, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden konnte. Die Polizei musste wiederholt Schaulustige vom Ort des Geschehens verweisen.

Da Alkoholgeruch bei dem 69-Jährigen festgestellt worden war, ließ die Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnehmen. Am Samstag starb der Mann. Nicht ausgeschlossen werden kann, dass gesundheitliche Probleme der Grund für das Sturzgeschehen waren, wie es weiter hieß.