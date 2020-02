Der Schriftzug „Notarzt“ steht auf einem Fahrzeug. Foto: Lisa Ducret/dpa/Archivbild

Todendorf (dpa/lno) – In Todendorf (Kreis Stormarn) ist ein 69-jähriger Mann von einem Baugerüst gefallen und gestorben. Er sei am Dienstagnachmittag bei der Arbeit vom Gerüst auf den Kopf gefallen und daraufhin in ein Hamburger Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Er starb in der Nacht zum Mittwoch im Krankenhaus.