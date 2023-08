Wewelsfleth (dpa/lno) –

Bei einem Verkehrsunfall in Wewelsfleth (Kreis Steinburg) ist ein 69-jähriger Motorradfahrer aus Dänemark ums Leben gekommen. Der Mann war in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gestürzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er starb im Rettungshubschrauber auf dem Weg in eine Klinik. Ursache für den Unfall ist laut Polizei die nicht angepasste Fahrtgeschwindigkeit des Motorradfahrers.