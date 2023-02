69-Jähriger bei Brand eines Reihenhauses schwer verletzt

Reinfeld (dpa/lno) –

Beim Brand eines Reihenhauses in Reinfeld im Kreis Stormarn sind zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Ein 64 Jahre alter Bewohner habe das Feuer am Mittwochabend im Obergeschoss des Hauses bemerkt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen von Einsatzkräften aus dem brennenden Haus gerettet und in ein Krankenhaus gebracht. Seine 69 Jahre alte Mitbewohnerin, die er noch gewarnt hatte, konnte nach Polizeiangaben die Feuerwehr verständigen. Sie erlitt leichte Verletzungen und wurde durch die Polizei in Sicherheit gebracht. Bei dem Brand entstand den Angaben zufolge ein Schaden von etwa 30.000 Euro. Die Brandursache stand zunächst nicht fest.