Ein Basketball landet im Korb. Foto: picture alliance/Lukas Schulze/dpa/Symbolbild

Göttingen (dpa/lni) – Die BG Göttingen hat einen großen Sprung in Richtung Klassenerhalt in der Basketball-Bundesliga gemacht. Gegen den Aufsteiger Niners Chemnitz gewannen die Niedersachsen am Dienstag mit 68:55 (34:27) und haben durch den dritten Sieg in Serie zwölf Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Der Lette Rihards Lomazs (18 Punkte) und der US-Amerikaner Tai Odiase (14/9 Rebounds) überzeugten bei den Gastgebern.

© dpa-infocom, dpa:210330-99-33192/3

Spielstatistik

BBL-Tabelle