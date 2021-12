660 Corona-Neuinfektionen: Inzidenz sinkt

Ein Abstrich wird in einem Labor auf das Coronavirus untersucht. Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Kiel (dpa/lno) – In Schleswig-Holstein sind am Donnerstag 660 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Das waren weniger als eine Woche zuvor (711) und auch als am Vortag (700). Wie aus den Daten der Landesmeldestelle weiter hervorgeht (Stand Freitagabend), sank die Sieben-Tage-Inzidenz den dritten Tag in Folge – von 151,0 am Donnerstag auf 148,3. Der Wert steht für die Zahl der erfassten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche.

Im Vergleich der Bundesländer hat Schleswig-Holstein laut Robert Koch-Institut noch immer die geringste Sieben-Tage-Inzidenz; und ist das einzige Land mit einem Wert unter 200.

Die Hospitalisierungsinzidenz liegt wie am Donnerstag bei 3,26. Sie besagt, wie viele Corona-Kranke innerhalb von sieben Tagen je 100.000 Menschen in Kliniken kamen. 185 Corona-Patienten lagen im Krankenhaus – 5 weniger als am Vortag.

Die Zahl der registrierten Corona-Todesfälle nahm um 2 auf 1807 seit Beginn der Pandemie zu. Auf den Intensivstationen lagen am Freitag 54 Patienten (plus 1 zum Vortag) im Zusammenhang mit Corona. 32 dieser Schwerkranken mussten beatmet werden – das sind 7 mehr als am Tag zuvor.

Im Kreis Herzogtum Lauenburg lag die Sieben-Tage-Inzidenz mit 222,9 erneut am höchsten, sie sank aber seit Donnerstag (241,0) deutlich. Dahinter folgt nun der Kreis Pinneberg mit 195,5 (Vortag: 188,9), danach Lübeck mit 187,6 (nach 207,1). Im Kreis Dithmarschen ist der Wert mit 88,6 (nach 84,4) weiterhin am niedrigsten. Es bleibt der einzige Kreis mit einer Inzidenz unter 100.

